Орешкина представили экономистом на сессии форума в Давосе
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нём ещё можно сказать», — приводит РИА Новости слова модератора сессии, директора по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдора Лукьянова.
15 января российское правительство ушло в отставку.
Позднее был объявлен новый состав правительства России. Главой Минэкономразвития стал Максим Решетников, возглавлявший Пермский край.