Орешкина представили экономистом на сессии форума в Давосе

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Бывшего главу Минэкономразвития России Максима Орешкина на одной из сессий Международного экономического форума в Давосе модератор представил как экономиста.
Орешкина представили экономистом на сессии форума в Давосе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нём ещё можно сказать», — приводит РИА Новости слова модератора сессии, директора по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдора Лукьянова.

15 января российское правительство ушло в отставку

Позднее был объявлен новый состав правительства России. Главой Минэкономразвития стал Максим Решетников, возглавлявший Пермский край.

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