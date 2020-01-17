В Совфеде оценили заявление Shell о поддержке «Северного потока — 2»
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- globallookpress.com
Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс считает, что проект очень важен для энергобезопасности в Европе.
«Бизнес понимает, что политика в данном случае явно мешает и не даёт развиваться. Потому что навязывается дорогой сжиженный газ из Америки и теряются нормальные справедливые условия для бизнеса. Об этом уже высказалась Меркель, выразив своё крайне негативное отношение», — сказал Джабаров.
Сенатор уверен, что постепенно последуют заявления и других сторон.
«Австрия также высказалась против дискриминации «Северного потока — 2»... Потому что, по сути, американцы лезут в дела, к которым не имеют никакого отношения, — в дела Европы и европейской промышленности и энергетики. Я думаю, что количество таких заявлений будет только возрастать, особенно когда будет достроен «Северный поток — 2». А он будет достроен», — заключил он.
Ранее компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает проект «Северный поток — 2», поскольку считает, что он очень важен для энергобезопасности Европы.