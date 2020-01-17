В Совфеде оценили заявление Shell о поддержке «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT заявление компании Shell о поддержке проекта «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили заявление Shell о поддержке «Северного потока — 2»
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс считает, что проект очень важен для энергобезопасности в Европе. 

«Бизнес понимает, что политика в данном случае явно мешает и не даёт развиваться. Потому что навязывается дорогой сжиженный газ из Америки и теряются нормальные справедливые условия для бизнеса. Об этом уже высказалась Меркель, выразив своё крайне негативное отношение», — сказал Джабаров.

Сенатор уверен, что постепенно последуют заявления и других сторон.

«Австрия также высказалась против дискриминации «Северного потока — 2»... Потому что, по сути, американцы лезут в дела, к которым не имеют никакого отношения, — в дела Европы и европейской промышленности и энергетики. Я думаю, что количество таких заявлений будет только возрастать, особенно когда будет достроен «Северный поток — 2». А он будет достроен», — заключил он.

Ранее компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает проект «Северный поток — 2», поскольку считает, что он очень важен для энергобезопасности Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить