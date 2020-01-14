«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Нефтяные компании, входящие в группу «Сафмар», поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на холдинг.

«Подтверждаем, что маршрутные поручения подписаны», — сообщили в «Самфаре», отвечая на вопрос о поставках нефти на Мозырский НПЗ.

Ранее в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Позднее официальный представитель Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.