«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на холдинг.
«Подтверждаем, что маршрутные поручения подписаны», — сообщили в «Самфаре», отвечая на вопрос о поставках нефти на Мозырский НПЗ.
Ранее в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Позднее официальный представитель Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что в Баку готовы поставлять нефть в Белоруссию, однако конкретного решения ещё не принято.