СМИ: Многие российские банки отказываются от кредитования в магазинах

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Большая часть крупнейших российских банков за последние три года отказалась от выдачи кредитов в магазинах (POS-кредитование), сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Премьер БКС».

Отмечается, что из 30 крупнейших банков только три выдавали POS-займы в 2019 году.

Это объясняется тем, что банки решили выдавать больше кредитных карт, а не заключать отдельные договоры о выдаче кредита.

31 декабря сообщалось, что с 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

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