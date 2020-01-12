СМИ: Многие российские банки отказываются от кредитования в магазинах
Отмечается, что из 30 крупнейших банков только три выдавали POS-займы в 2019 году.
Это объясняется тем, что банки решили выдавать больше кредитных карт, а не заключать отдельные договоры о выдаче кредита.
31 декабря сообщалось, что с 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. По новым правилам максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.