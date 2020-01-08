В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Турецкий поток»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT оценил значение запуска газопровода «Турецкий поток» для мировой энергетики.

«Это важное событие для российской и для европейской энергетики. Это новый маршрут для российского газа... выгодный для Европы, и объём поставок уже гарантирован», — заявил Ананских.

Парламентарий подчеркнул важность запуска «Турецкого потока» для европейской экономики. По его словам, дешёвый российский газ будет означать снижение цен на продукцию в европейских странах.

Он также отметил, что российская энергетика добилась значительного прогресса в вопросе диверсификации маршрутов поставок газа.

«Российская Федерация существенно расширила свои маршруты поставок: «Северный поток — 1», сейчас достраивается «Северный поток — 2»... Это всё, безусловно, диверсифицирует поставки российского газа», — добавил парламентарий.

Ранее в Стамбуле состоялась церемония запуска газопровода «Турецкий поток» при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил, что запуск «Турецкого потока» — стратегически важное для России событие, которое продемонстрировало, что Россия не намерена политизировать энергетический сектор.