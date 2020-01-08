Косачёв рассказал о важности запуска газопровода «Турецкий поток»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал официальный старт работы газопровода «Турецкий поток».

«Трудно переоценить значение этого проекта. Первое и главное: это ещё один маршрут, который позволит диверсифицировать варианты поставки российского топлива в зарубежные страны, в том числе европейские. Мы видели, как этому проекту диверсификации маршрутов последовательно пытались создать проблемы наши недоброжелатели... Тем важнее, что «Турецкий поток» заработал в полном объёме», — заявил Косачёв.

При этом он указал на то, что запуск газопровода демонстрирует всему миру, что Россия не использует свои энергетические ресурсы в политических целях.

«Это фактор обеспечения энергетической безопасности в Европе, и это наглядная демонстрация того, что Россия не использовала, не использует и не намерена использовать энергетику в качестве политического оружия. Для нас каждый такой газопровод, который построен в направлении зарубежных партнёров, — это инвестиция, залог, который должен работать», — добавил сенатор.

Запуск «Турецкого потока», по его словам, для России важен также как платформа для развития взаимовыгодных партнёрских отношений с Турцией.

«Мы сумели договориться, начать, продолжить и завершить этот проект именно с Турцией. Это важнейший партнёр для России: страна, которая входит в НАТО, позиционирует себя как страна, находящаяся в союзнических отношениях с Западом, но тем не менее это страна, которая последовательно демонстрирует независимую внешнюю политику», — заключил Косачёв.

Ранее в Стамбуле состоялась церемония запуска газопровода «Турецкий поток» при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.