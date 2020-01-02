Глава «Нафтогаза» сообщил, что не в «восторге» от сделки с «Газпромом»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Глава «Нафтогаза» сообщил, что не в «восторге» от сделки с «Газпромом»
  • Reuters

«Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «Нафтогаз» выступил буфером между российской компанией и Украиной.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что новый оператор газотранспортной системы Украины приступил к транзиту российского газа в Европу в рамках контракта, который Москва и Киев согласовали в конце декабря 2019 года.

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