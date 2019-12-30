Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор решил ввести ограничения на поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе обсуждения поставок цитрусовых из КНР в Россию Россельхознадзор отметил, что «принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность».

В ведомстве продолжают «выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции».

«В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT, продажи мандаринов в декабре этого года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с таким же периодом прошлого года упали на 15%.