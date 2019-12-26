Мутко оценил показатели ипотечных ставок в ведущих банках

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Вице-премьер России Виталий Мутко в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя национального проекта «Жильё и городская среда» уровня 2020 года, передаёт ТАСС.
Мутко оценил показатели ипотечных ставок в ведущих банках
  • РИА Новости

По его словам, в последнее время «благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством России, мы видим, что ставка динамично начала снижаться».

«На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года — 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году», — добавил он.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе.

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