Путин призвал нарастить усилия по поддержке экспорта
- РИА Новости
«Ещё одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта», — сказал глава государства во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова приводит РИА Новости.
В данном случае сыграли роль ценовые факторы, конъюнктура рынка и прочие объективные показатели, сказал Путин.
«В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но всё же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», — добавил российский лидер.
В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
В октябре Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.