Путин призвал нарастить усилия по поддержке экспорта

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Президент России Владимир Путин призвал активнее прилагать усилия по экспорту, план по экспорту промышленной продукции в 2019 году не выполнен почти на $8 млрд.
Путин призвал нарастить усилия по поддержке экспорта
  • РИА Новости

«Ещё одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта», — сказал глава государства во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова приводит РИА Новости.

В данном случае сыграли роль ценовые факторы, конъюнктура рынка и прочие объективные показатели, сказал Путин.

«В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но всё же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», — добавил российский лидер.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.

В октябре Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

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