Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину

Короткая ссылка
Москва и Киев планируют обсудить вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после Нового года, заявил на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Козак.
Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Сегодня на Украине загорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности», — цитирует его ТАСС.

Козак уточнил, что стороны решили обсудить возможность прямых поставок после урегулирования остальных вопросов.

«Будем действовать строго в рамках этого протокола», — подчеркнул он.

Ранее Козак сообщил, что цена на транзит газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

22 декабря экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал экстренного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из России, о которых, по его словам, уже договорились пять украинских компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить