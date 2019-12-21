«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа.

«Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня отвечает требованиям европейского законодательства», — цитирует РИА Новости Козака.

По его словам, тариф «будет установлен Украиной, регулятором, до конца года».

«Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема «Нафтогаза». Мы «Нафтогазу» сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько — я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего «Нафтогаза Украины», — заявил Козак.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину увеличится из-за снижения объёмов прокачки.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход переговоров по транзиту газа.