В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года
«Да, будет. Буквально в ближайшее время, до конца года», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможной встрече.
Витренко также сообщил, что встреча, скорее всего, пройдёт в трёхстороннем формате.
Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа.
По итогам переговоров министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что стороны очень качественно поработали над протоколом решения по транзиту российского газа через украинскую территорию. По его мнению, в ближайшее время стороны представят финальные договорённости.