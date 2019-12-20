В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Евросоюз, Украина и Россия проведут ещё одну встречу по транзиту газа до конца 2019 года.

«Да, будет. Буквально в ближайшее время, до конца года», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможной встрече.

Витренко также сообщил, что встреча, скорее всего, пройдёт в трёхстороннем формате.

Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа

По итогам переговоров министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что стороны очень качественно поработали над протоколом решения по транзиту российского газа через украинскую территорию. По его мнению, в ближайшее время стороны представят финальные договорённости.

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