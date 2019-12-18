В Госдуме оценили позицию Меркель в ситуации с «Северным потоком — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил позицию Германии относительно санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что такие санкции могут негативно отразиться на переговорах по газу между Россией и Украиной.

«Власти Германии поставлены в сложную ситуацию. С одной стороны, они должны отстаивать интересы энергобезопасности страны и своего крупного бизнеса. С другой стороны, есть определённая зависимость от торгово-экономических связей с США, есть евроатлантическая солидарность и есть блок НАТО, который соединяет эти два государства и обязывает их проводить согласованную политику», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что «если бы США могли прислушиваться к мнению властей ФРГ», то подобной ситуации не возникло бы.

Новиков также добавил, что «Украина уже давно стала разменной монетой в отношениях США с другими государствами», а сами Штаты волнует только ситуация, связанная с их национальными интересами.

Ранее Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести из-за «Северного потока — 2».