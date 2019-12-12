Предложения о снижении доли доллара в ФНБ внесут в кабмин до 2020 года

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Минфин России до конца 2019 года внесёт в правительство предложения о снижении доли доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ) страны.
Предложения о снижении доли доллара в ФНБ внесут в кабмин до 2020 года
  • РИА Новости

Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Предложения такие сформулированы, мы внесём их в правительство в текущем году. И надеемся на то, что правительство поддержит изменение структуры в пользу других валют, отличных от доллара», — сказал он.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

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