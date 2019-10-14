В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

«Полностью исключить доллар из резервов, на мой личный взгляд, сопряжено с избыточными рисками. Учитывая то, что целый ряд обязательств в том же корпоративном секторе и государственный долг номинированы в долларах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью The Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.

В мае член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.