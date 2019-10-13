Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике
- РИА Новости
«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций?» — предложил Орешкин.
По его словам, российские внутренние облигации пользуются спросом среди иностранных инвесторов, которым принадлежит около 30% рублёвых займов, что позволяет говорить о возможном экспорте энергоносителей в рублях.
«Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией», — объяснил министр преимущества российской валюты.
Ранее Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил углубление финансовых отношений двух стран стремлением отказаться от расчётов в долларах.