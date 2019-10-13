Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и ЕС в энергетике

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за постепенную дедолларизацию транзакций и начало расчётов в рублях и евро между Москвой и Брюсселем в нефтегазовом секторе.

«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать её для глобальных транзакций?» — предложил Орешкин.

По его словам, российские внутренние облигации пользуются спросом среди иностранных инвесторов, которым принадлежит около 30% рублёвых займов, что позволяет говорить о возможном экспорте энергоносителей в рублях.

«Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией», — объяснил министр преимущества российской валюты.

Ранее Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил углубление финансовых отношений двух стран стремлением отказаться от расчётов в долларах.