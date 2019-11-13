Опережая прогнозы: в 2019 году Минфин ожидает инфляцию на уровне 3–3,5%

К концу 2019 года Минфин прогнозирует инфляцию в России на уровне 3–3,5% при целевом показателе 4%, но и это не предел снижения. В начале следующего года ведомство не исключило, что темпы роста потребительских цен составят 2,5–3%. По оценке аналитиков, такая ситуация станет сигналом для Центробанка к дальнейшему уменьшению ключевой ставки, что может разогнать экономический рост через доступные кредиты для бизнеса и населения, а также оживить потребительский спрос.

Снижение инфляции в России опережает официальные прогнозы и ожидания экономистов. Как заявил в среду, 13 ноября, заместитель министра финансов Владимир Колычев, темпы роста потребительских цен к концу 2019 года могут составить 3–3,5%. Более того, по словам замминистра, в марте — апреле 2020 года инфляция будет находиться в диапазоне 2,5–3%.

Кроме того, Владимир Колычев подчеркнул, что российская бюджетная политика является стабильной и не несёт значимых инфляционных рисков.

«По поводу того, сколько несёт в себе инфляционных рисков бюджетная политика. Мне кажется, немного. Если на это смотреть горизонтом не несколько месяцев, кварталов, а нескольких лет, то, в принципе, у нас бюджетная политика довольно стабильная», — цитирует ТАСС Колычева.

Колычев также добавил, что внутренние инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут составить около 1 трлн рублей в течение нескольких лет, но они не окажут значимого эффекта на инфляционные процессы.

«Инфляция снижается из-за сдержанного потребительского спроса и относительно стабильного курса рубля. В целом мы имеем занятный парадокс: снижение уровня жизни сохраняет инфляцию на низком уровне», — отметил в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

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В беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев добавил, что в этом году традиционное сезонное снижение инфляции в конце лета — начале осени, вызванное падением цен на овощи, оказалось больше, чем ожидалось, по причине хорошего урожая. Однако эксперт всё же не исключил небольшого ускорения инфляции к концу года.

«Как правило, под самый конец года инфляция перестаёт снижаться и начинает немного расти, это связано с инвестированием в крупные проекты. Уровень инфляции может достичь 3,5% или даже 3,3%, но сможет ли на нём удержаться — большой вопрос. Я не исключаю, что в 2020 году инфляция будет в диапазоне от 3,5 до 4%, но никак не меньше 3%», — считает Коренев.

Впрочем, опрошенные RT аналитики сходятся во мнении, что уменьшение прогнозных значений инфляции может стать сигналом для Центробанка к продолжению смягчения своей денежно-кредитной политики через снижение ключевой ставки.

«Отчасти, когда Минэкономразвития или Минфин говорят о низких инфляционных прогнозах, это служит косвенным посланием для ЦБ в направлении снижения ключевой ставки. Экономический рост сейчас в приоритете правительства. Для того чтобы его ускорить, должна быть мягкая денежно-кредитная политика, то есть низкие ставки и более доступные кредиты. Ключевая ставка ЦБ, я думаю, вполне может снижаться до 5%. Опыт разных стран показывает, что ключевая ставка более-менее хорошо работает, когда она на 1–1,5 процентных пункта выше ожидаемого уровня инфляции», — рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Алексей Коренев также считает, что ситуация с инфляцией подталкивает ЦБ к снижению ставки.

«Это полезно для экономики, потому что снижает стоимость заимствований для бизнеса и физлиц, ускоряет активность предпринимателей и разгоняет потребительский спрос. Если к концу года инфляция будет стабильно ниже 4%, то ключевая ставка ЦБ может снизиться на 50 базисных пунктов. Что касается следующего года, то всё зависит от темпов инфляции. Возможно, ЦБ не будет спешить с резким понижением ставки. Вероятнее всего, в следующем году стоит ожидать двух или трёх циклов снижения ставки, примерно по 25 базисных пунктов. Ставка может опуститься и до 6%, это не будет удивительным, а вот ниже 6% — уже сомнительно. Для этого уровень инфляции должен быть ниже 3%», — утверждает Коренев.

Сейчас ключевая ставка Центробанка находится на уровне 6,5%. В целом в 2019 году российский регулятор уже четыре раза снижал ставку, последний — на заседании 25 октября.

В ЦБ подчёркивают, что именно уровень инфляции сейчас служит едва ли не главным ориентиром для изменения ставки. Согласно официальному заявлению Банка России, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

В результате регулятор снизил прогноз инфляции в 2019 году с 4–4,5% до 3,2–3,7%. Как ожидают в Центробанке, в 2020 году показатель составит порядка 3,5–4%, после чего будет оставаться вблизи целевой отметки 4%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — говорится в пресс-релизе ЦБ, опубликованном на официальном сайте.

Вячеслав Абрамов подчеркнул, что нынешний уровень инфляции уже сейчас позволяет ЦБ не останавливать цикл снижения ставки, однако обратил внимание на мировой рынок.

«Нужно следить за ситуацией на внешнем рынке, и при благоприятной конъюнктуре ключевая ставка ЦБ уже в первом квартале 2020 года может быть на уровне 6%. Впрочем, я не думаю, что инфляция долго будет сохраняться на сегодняшнем уровне. Неясность на мировых рынках может привести к уходу инвесторов от рисков и ослабить российскую валюту, что отразится на ускорении инфляции», — заключил эксперт.