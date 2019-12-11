В Краснодарском крае утвердили изменения в закон об аквакультуре

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Законодательное собрание Краснодарского края утвердило изменения в региональный закон об аквакультуре, сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае утвердили изменения в закон об аквакультуре
  • РИА Новости

Документ принят во втором, окончательном чтении.

«Мы разделяем позицию нашего Минсельхоза по данному вопросу и считаем, что, несмотря на достаточное количество водных территорий и, соответственно, мест для создания искусственных водоёмов, без должного финансового обеспечения надежды, которые мы связываем с производством и восполнением аквакультуры, оправданы не будут», — заявил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Он также выразил уверенность, что новые меры поддержки приведут к заметному экономическому эффекту. Это рост производства, налоговые отчисления и рабочие места.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.

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