«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
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«У наших оппонентов ещё несколько нестандартных козырей. Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев на своей странице в Facebook.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не смогли выйти на окончательные договорённости по газу.
Как утверждал украинский лидер, данному вопросу уделялось много времени на его встрече с Путиным.
Саммит лидеров нормандского формата завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.