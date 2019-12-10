«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.

«У наших оппонентов ещё несколько нестандартных козырей. Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не смогли выйти на окончательные договорённости по газу.

Как утверждал украинский лидер, данному вопросу уделялось много времени на его встрече с Путиным.

Саммит лидеров нормандского формата завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.