В Кремле отказались считать газовый спор с Украиной урегулированным

Россия и Украина по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не смогли выйти на окончательные договорённости по газу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что эта тема была на повестке и что на встрече присутствовали глава «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательную договорённость», — сказал Песков.

По его словам, руководители компаний и профильные министры договорились продолжить общение.

Как констатировал представитель Кремля, «пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже».

Ранее Зеленский рассказал, что данному вопросу уделялось много времени на его встрече с Путиным.

Саммит лидеров нормандского формата завершился в Париже в ночь на вторник, 10 декабря.