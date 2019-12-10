Медведев привёл примеры импортозамещения в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перечислил продукцию, импорт которой удалось заместить в стране.

«Это ДНК-тесты, которые помогут вовремя выявить тяжёлые заболевания, включая онкологические. Это современное реанимационное, неонатальное, анестезиологическое медицинское оборудование, это системы бурения в нефтяных и газовых месторождениях, это материалы, которые применяются в строительстве дорог, в автопроме, в нефтегазовом секторе», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, в России построен ряд новых заводов, действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности, многие из которых рассчитаны на период до 2021 года.

Также Медведев отметил, что предусмотрены более 1700 проектов по импортозамещению.

«Они сейчас на разных уровнях исполнения, более двух трети уже заработали», — подчеркнул премьер.

Ранее Медведев сообщил, что в 2015—2018 годах на «импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 трлн рублей», а в 2019 и 2020 годах на финансирование проектов по импортозамещению будет потрачено около 1,3 трлн рублей.