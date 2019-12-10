Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.

«Наиболее успешно растёт (в вопросе импортозамещения. — RT) пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объёмы нашей отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабильный рост также в химической промышленности», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, в 2015—2018 годах на «импортозамещение в промышленности было направлено более 1,6 трлн рублей», а в этом и следующем годах на финансирование проектов по импортозамещению будет потрачено около 1,3 трлн рублей.

«За почти пять лет мы целенаправленно придерживаемся курса на импортозамещение. Он не только призван обеспечить безопасность страны, но это и ключевой инструмент развития производственной базы наиболее важных отраслей, в которых зависимость от импорта продукции, услуг, технологий весьма высока», — отметил председатель правительства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение российской стороной продуктового эмбарго было вынужденной мерой, но от этого есть определённые плюсы для импортозамещения.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН оценил последствия введения Россией продуктового эмбарго.