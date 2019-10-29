Песков назвал вынужденным введение Россией продуктового эмбарго

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение российской стороной продуктового эмбарго было вынужденной мерой, но от этого есть определённые плюсы для импортозамещения.

Как передаёт ТАСС, исследователи из РАНХиГС и ЦЭФИР посчитали, что за время продуктового эмбарго с 2013 года российские потребители ежегодно теряли 445 млрд рублей.

«Во-первых, я, к сожалению, не знаком с деталями этих научных изысканий и исследований, поэтому я отказываюсь как-либо это комментировать», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать эти данные.

По его словам, Россия не была инициатором контрсанкционного обмена, это вынужденные меры.

«Вместе с тем, нет худа без добра. Есть определённые плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики. Меры вынужденные, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями, не по нашей инициативе», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продуктовое эмбарго — это не санкции, а ответные меры.