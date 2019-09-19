Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
- РИА Новости
Об этом, как передаёт ТАСС, он сообщил в ходе заседания военно-промышленной комиссии.
«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению», — указал глава государства.
По его словам, в результате этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
Президент добавил, что с учётом комплектности, взаимосвязанности всех планов по перевооружению армии и флота подобные сбои должны быть оперативно устранены.
Он поручил кабмину и профильным ведомствам принять допмеры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, включая ту, что находится на стадии проектирования.
Ранее Путин призвал все организации оборонно-промышленного комплекса смелее выходить на внутренние и внешние рынки.