Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сообщил в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению», — указал глава государства.

По его словам, в результате этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Президент добавил, что с учётом комплектности, взаимосвязанности всех планов по перевооружению армии и флота подобные сбои должны быть оперативно устранены.

Он поручил кабмину и профильным ведомствам принять допмеры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, включая ту, что находится на стадии проектирования.

Ранее Путин призвал все организации оборонно-промышленного комплекса смелее выходить на внутренние и внешние рынки.