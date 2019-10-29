В Госдуме оценили последствия введения Россией продуктового эмбарго

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН оценил последствия введения Россией продуктового эмбарго.
В Госдуме оценили последствия введения Россией продуктового эмбарго
  • РИА Новости

«В России существенно увеличился рост сельского хозяйства. Мы ставим рекорды по экспорту зерна. Кроме того, у нас очень серьёзно начало развиваться машиностроение в сельском хозяйстве», — сказал он.

Как отметил депутат, также сделан существенный шаг в том, что касается обработки земли и развития собственной продовольственной базы.

По словам Гартунга, Россия развила собственное производство там, где сильно зависела от импорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение российской стороной продуктового эмбарго было вынужденной мерой, но от этого есть определённые плюсы для импортозамещения.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

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