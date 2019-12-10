В Госдуме оценили слова премьера Украины о «газовой войне»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что Киеву, возможно, придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».

«Мне кажется, премьер-министр Украины пытается таким образом немного пошантажировать своих оппонентов, потому что никакой газовой войны нет. Есть договор, который заканчивается 31 декабря. Стороны либо найдут взаимовыгодные пути (решения проблемы с газом. — RT), включая новый контракт, либо нет», — заявил Ананских.

По словам парламентария, в случае отсутствия нового контракта каждой стране придётся «жить в новых реалиях».

«Позиция России в этом плане гораздо сильнее, потому что, кроме Украины, остальные европейские потребители в той же мере получают российский газ. Украинская сторона, безусловно, слабее, потому что любой газ, кроме российского, будет априори дороже», — добавил депутат.

Ранее Гончарук не исключил того, что Киеву придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».

Об этом он заявил, комментируя итоги нормандского саммита, который прошёл в Париже.