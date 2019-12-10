Премьер Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил, что Киеву придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».

Об этом он заявил, комментируя итоги нормандского саммита, который прошёл в Париже.

По словам политика, украинская сторона достигла своей цели в газовом вопросе — «вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе».

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с «газовой войной», — написал Гончарук в Facebook.

Он добавил, что Украина к этому «полностью готова».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность продления контракта на транзит газа из России в Европу через Украину с 1 января 2020 года.

По его мнению, у Киева появилось «больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали представители».

Как заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, стороны переговоров по газу договорились «продолжать договариваться».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».