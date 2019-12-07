В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

По мнению Джабарова, засчитывать новые поставки в счёт долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, было бы «неправильно», и соответствующее предложение может быть отвергнуто.

«По этой логике, мы должны взимать с Украины деньги за кредит, который был в декабре 2013 года сдан. Это $3 млрд, которые Украина не собирается выплачивать», — считает он.

Сенатор предложил дождаться результатов встречи нормандского формата, которая состоится 9 декабря.

«Я думаю, в ходе этой встречи, когда состоится беседа Путина с Зеленским тет-а-тет, будут обсуждаться эти вопросы. Я даже не сомневаюсь, что российская сторона примет абсолютно правильное решение», — заключил он.

Ранее «Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом». По словам Витренко, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.