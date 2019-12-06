Минэнерго в 2019 году ожидает добычу угля на уровне 440 миллионов тонн
«Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего — 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно», — цитирует РИА Новости министра энергетики России Александра Новака.
Новак уточнил, что уровень инвестиций в капитал угольных компаний, согласно ожиданиям, составит 140 млрд руб.
Он добавил, что для увеличения экспортной ориентированности угольной промышленности запущена третья очередь полностью автоматизированного угольного комплекса «Восточный порт» в Свободном порту Владивосток.
Ранее сообщалось, что Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.