Минэнерго в 2019 году ожидает добычу угля на уровне 440 миллионов тонн

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Минэнерго России по итогам 2019 года ожидает добычу угля на уровне 440 млн тонн, экспорт угля — 210 млн тонн.

«Добыча и экспорт угля по итогам года прогнозируется на уровне предыдущего — 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно», — цитирует РИА Новости министра энергетики России Александра Новака.

Новак уточнил, что уровень инвестиций в капитал угольных компаний, согласно ожиданиям, составит 140 млрд руб.

Он добавил, что для увеличения экспортной ориентированности угольной промышленности запущена третья очередь полностью автоматизированного угольного комплекса «Восточный порт» в Свободном порту Владивосток.

Ранее сообщалось, что Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.

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