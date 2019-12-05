Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе

Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства.

«Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы между собой», — приводит агентство его слова.

28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.