Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о возможном росте цен на газ

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое в случае, если не будет транзита через Украину.

«Насколько цена на газ вырастет — вопрос, действительно, спекулятивный. Если прекратится транзит, на панике газовые биржи могут отреагировать очень быстрым взлётом (цен. — RT). Это не значит, что цена обязательно вырастет в два раза: она может вырасти в полтора раза. Если прерывание транзита будет сопровождаться другими проблемами, может, с другими поставщиками... то (цена. — RT) может вырасти и в два раза. Но я всё-таки думаю, что если смотреть по итогам дня, то вряд ли будет (рост цен. — RT). В любом случае будет стресс для газовой ситуации», — заявил эксперт.

Он отметил, что таким способом украинская сторона может пытаться заставить европейские страны «надавить» на «Газпром».

Ранее Коболев заявил, что если не будет транзита через Украину, то цены на газ в Европе могут вырасти вдвое.

При этом он назвал маловероятным сценарий, при котором «Газпром» продолжит поставлять газ на транзит без заключения контракта с Киевом.