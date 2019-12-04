В ЦБ оценили перспективы ипотечных ставок в России

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Зампред Банка России Ольга Полякова в беседе с «Известиями» оценила перспективы ипотечных ставок в стране.
В ЦБ оценили перспективы ипотечных ставок в России
  • РИА Новости

Она напомнила, что в национальном проекте и в паспорте проекта «Жильё и городская среда» предусмотрено, что ипотечная ставка должна достичь показателя не выше 8% годовых.

«ЦБ не диктует процентные ставки, и прогноз мы не делаем. Но достижение 8% реалистично уже сейчас», — заявила Полякова.

По её словам, рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал её слова.

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