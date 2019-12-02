Эксперт оценил возможные последствия снижения ипотечной ставки

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Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможности снижения ставок по ипотечным кредитам до 7—8%.
Эксперт оценил возможные последствия снижения ипотечной ставки
  • РИА Новости

По его мнению, план по снижению ипотечной ставки не решит проблему низких доходов населения.

«Нужны механизмы, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах. Тот рецепт, который задействован, — рецепт снижения ставки и сохранения именно кредитного механизма. Оборотной стороной этого «чуда» может быть ослабление рубля», — выразил мнение Колташов.

Он также отметил, что в условиях снижения кредитных ставок цены на недвижимость могут вырасти.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что снижения ипотечных ставок до 7—8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснила заявление ЦБ о приросте ипотеки в 20%.

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