Эксперт оценил заявление США о замедлении «Северного потока — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла о том, что США замедлили реализацию «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что самим США невыгодно использовать санкции для противодействия «Северному потоку — 2».

«Если они (санкции. — RT) будут введены, то они резко ухудшат отношения Америки с европейскими партнёрами, такими компаниями, как Shell. Если их всех начать давить, то Европа будет недовольна... Не думаю, что для США рационально их вводить», — добавил эксперт.

Митрахович указал на то, что даже в случае введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» будет запущен.

«Осталось небольшое время до окончания его («Северного потока — 2». — RT) реализации... Мой прогноз, что «Северный поток — 2» будет закончен в любом случае», — отметил эксперт.

Ранее Хейл заявил, что США на данном этапе замедлили запуск «Северного потока — 2», однако не остановили его реализацию.