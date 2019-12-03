В ЕК прокомментировали планы США ввести пошлины в отношении Франции

Представитель Европейской комиссии Даниель Росарио прокомментировал планы Соединённых Штатов по введению пошлин на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.

«Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с французскими властями относительно дальнейших шагов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он призвал США к диалогу и заявил о приверженности ЕК к «поиску стабильного, устойчивого и глобального решения вопроса налогообложения цифровой сферы».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары в связи с введением Парижем цифрового налога.

В свою очередь Франция пригрозила пойти на ответные шаги.

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT планы Соединённых Штатов по введению пошлин на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.