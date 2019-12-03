Политолог оценил заявление США о пошлинах на товары из Франции

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT планы Соединённых Штатов по введению пошлин на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.

«Американские пошлины — та торговая война, которую Соединённые Штаты развязали против всего мира. Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт», — считает Матвейчев.

По словам эксперта, как правило, в таких случаях страны, против которых направлены пошлины, «вводят зеркальные меры».

«Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт», — сказал он.

Ранее Соединённые Штаты заявили о возможности введения пошлин на импортируемые из Франции товары.

В свою очередь, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил о готовности Европейского союза дать ответ американским пошлинам.