Политолог оценил заявление США о пошлинах на товары из Франции

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT планы Соединённых Штатов по введению пошлин на товары из Франции на сумму $2,4 млрд.
Политолог оценил заявление США о пошлинах на товары из Франции
  • © Kevin Lamarque
  • Reuters

«Американские пошлины — та торговая война, которую Соединённые Штаты развязали против всего мира. Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт», — считает Матвейчев.

По словам эксперта, как правило, в таких случаях страны, против которых направлены пошлины, «вводят зеркальные меры».

«Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт», — сказал он.

Ранее Соединённые Штаты заявили о возможности введения пошлин на импортируемые из Франции товары.

В свою очередь, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил о готовности Европейского союза дать ответ американским пошлинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить