Политолог оценил заявление США о пошлинах на товары из Франции
- © Kevin Lamarque
- Reuters
«Американские пошлины — та торговая война, которую Соединённые Штаты развязали против всего мира. Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт», — считает Матвейчев.
По словам эксперта, как правило, в таких случаях страны, против которых направлены пошлины, «вводят зеркальные меры».
«Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт», — сказал он.
Ранее Соединённые Штаты заявили о возможности введения пошлин на импортируемые из Франции товары.
В свою очередь, французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил о готовности Европейского союза дать ответ американским пошлинам.