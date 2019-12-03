Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

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Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил о готовности Европейского союза дать ответ на американские пошлины.
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
  • © Alexis Sciard via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в эфире радиостанции Radio Classique.

Отмечается, что таким образом Ле Мэр отреагировал на доклад торгового представителя США, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, поэтому Вашингтону надо ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объёмом до $2,4 млрд.

«Этот проект санкции просто недопустим... Если будут введены новые американские пошлины, Европейский союз готов ответить», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, власти намерены дождаться окончательного решения США, однако сам проект введения пошлин на товары из Франции он считает недопустимым.

«Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждём от США по отношению к их главным союзникам — Франции и вообще Европе», — подчеркнул Ле Мэр.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары в связи с введением Парижем цифрового налога.

В конце июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

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