США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары, в связи с введением Парижом цифрового налога.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте торгового представительства США.

Отмечается, что расследование ведомства показало, что французский налог является «дискриминационным по отношению к цифровым компаниям США, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon».

Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.

В конце июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.