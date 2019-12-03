США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

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Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары, в связи с введением Парижом цифрового налога.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте торгового представительства США.

Отмечается, что расследование ведомства показало, что французский налог является «дискриминационным по отношению к цифровым компаниям США, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon».

Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.

В конце июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

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