Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»

Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».

«Нам необходимо было убедиться в том, что проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил посол, Датское энергетическое агентство (DEA) дало своё разрешение на строительство газопровода ещё и потому, что оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставил новый запрос, где уже говорилось о прокладке газопровода не через датские территориальные воды, а через экономическую зону Дании.

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение датского агентства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение Датского энергетического агентства.

Подробности — в материале RT.