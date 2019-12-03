Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Нам необходимо было убедиться в том, что проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил посол, Датское энергетическое агентство (DEA) дало своё разрешение на строительство газопровода ещё и потому, что оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставил новый запрос, где уже говорилось о прокладке газопровода не через датские территориальные воды, а через экономическую зону Дании.
30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение датского агентства.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение Датского энергетического агентства.
Подробности — в материале RT.