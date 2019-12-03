Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Нам необходимо было убедиться в том, что проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил посол, Датское энергетическое агентство (DEA) дало своё разрешение на строительство газопровода ещё и потому, что оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставил новый запрос, где уже говорилось о прокладке газопровода не через датские территориальные воды, а через экономическую зону Дании.

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение датского агентства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение Датского энергетического агентства.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить