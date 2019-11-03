Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
По его словам, «проект состоялся бы и без этого».
30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение Датского энергетического агентства.