Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

По его словам, «проект состоялся бы и без этого».

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение Датского энергетического агентства.