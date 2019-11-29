В Раду внесут проект постановления о запрете закупок газа у России
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.
«Для нас, для «Европейской солидарности», важно максимально помочь власти выстоять против этого давления России и не допустить возобновления прямых поставок газа из России. Поэтому мы будем инициировать постановление Верховной рады Украины», — указала она.
Депутат выразила надежду на то, что другие парламентарии поддержат предложение её фракции.
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