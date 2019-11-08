Эксперт прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.
Эксперт прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной
  • Reuters

Как считает эксперт, договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» может быть заключён лишь после полного обнуления судебных претензий.

«При этом трубопроводы на подходе, а именно «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». К тому же «Газпром» имеет серьёзные запасы ПХГ в Европе», — напомнил он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал переговоры по заключению нового газового контракта.

Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.

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