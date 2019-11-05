Экс-министр экономики Украины оценил заявление Киева о готовности к прекращению транзита

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Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.
Экс-министр экономики Украины оценил заявление Киева о готовности к прекращению транзита
  • РИА Новости

«Это тяжело проверить, потому что кроме слов ничего нет...  закачка в хранилища — это гарантия для Европы», — сказал Лановой.

По его словам, для Европы закачан газ, но часть этого газа — резерв.

Как отметил эксперт, если Украина не будет иметь источников газа, то можно часть российского газа через Словакию и Венгрию перенаправлять на Украину.

Ранее в Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины.

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