Экс-министр экономики Украины оценил заявление Киева о готовности к прекращению транзита
- РИА Новости
«Это тяжело проверить, потому что кроме слов ничего нет... закачка в хранилища — это гарантия для Европы», — сказал Лановой.
По его словам, для Европы закачан газ, но часть этого газа — резерв.
Как отметил эксперт, если Украина не будет иметь источников газа, то можно часть российского газа через Словакию и Венгрию перенаправлять на Украину.
Ранее в Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил ситуацию с поставками российского газа через территорию Украины.