Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT обжалование Германией решения суда ЕС по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.

«Чем больше объёмы прокачки (газа. — RT) по OPAL, тем больше идёт доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы. Про перспективы трудно говорить, потому что сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение. В принципе, шансы есть... Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — заявил Пикин.

При этом он уточнил, что не имеет значения, сколько стран будут готовы поддержать эту инициативу, так как заявитель по этому делу только один — Германия.

Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.