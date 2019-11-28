Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL

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Кирилл Горшенин
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT обжалование Германией решения суда ЕС по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL
  • РИА Новости

«Чем больше объёмы прокачки (газа. — RT) по OPAL, тем больше идёт доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы. Про перспективы трудно говорить, потому что сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение. В принципе, шансы есть... Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — заявил Пикин.

При этом он уточнил, что не имеет значения, сколько стран будут готовы поддержать эту инициативу, так как заявитель по этому делу только один — Германия.

Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.

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