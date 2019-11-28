Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL
- РИА Новости
«Чем больше объёмы прокачки (газа. — RT) по OPAL, тем больше идёт доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы. Про перспективы трудно говорить, потому что сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение. В принципе, шансы есть... Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — заявил Пикин.
При этом он уточнил, что не имеет значения, сколько стран будут готовы поддержать эту инициативу, так как заявитель по этому делу только один — Германия.
Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.