Испытательный полигон для Арктики будет создан в 2023 году

Испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики в Мурманске будет создан в 2023 году, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Вместе с тем он отметил, что финансирование проекта может начаться в 2021 году, сообщает ТАСС.

«С учётом того, что будет создаваться примерно два года, то к 2023 году или к концу 2023 года может завершиться», — сказал Мантуров.

По его словам, Минпромторг России планирует выделить 5 млрд рублей на создание трёх испытательных полигонов, «включая Мурманский, потом ещё в Якутии и в Ненецком округе».

Ранее Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития подготовили предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике.