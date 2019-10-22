Минэнерго и Минфин согласовали новые льготы для проектов Арктики

Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития подготовили предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Совместно Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы», — цитирует ТАСС Новака.

Он сообщил, что изменения подготовлены в пять законопроектов.

Министр пояснил, что речь идёт о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов, по добыче на шельфе.

«Но более конкретно мы вам скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение», — добавил он.

В начале сентября Новак заявил, что в российском правительстве идут обсуждения льгот по НДПИ и налогу на прибыль для привлечения инвестиций в Арктику.