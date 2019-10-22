Минэнерго и Минфин согласовали новые льготы для проектов Арктики

Короткая ссылка
Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития подготовили предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Минэнерго и Минфин согласовали новые льготы для проектов Арктики
  • РИА Новости

«Совместно Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы», — цитирует ТАСС Новака.

Он сообщил, что изменения подготовлены в пять законопроектов.

Министр пояснил, что речь идёт о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов, по добыче на шельфе.

«Но более конкретно мы вам скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение», — добавил он.

В начале сентября Новак заявил, что в российском правительстве идут обсуждения льгот по НДПИ и налогу на прибыль для привлечения инвестиций в Арктику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить