Минэнерго и Минфин согласовали новые льготы для проектов Арктики
- РИА Новости
«Совместно Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы», — цитирует ТАСС Новака.
Он сообщил, что изменения подготовлены в пять законопроектов.
Министр пояснил, что речь идёт о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов, по добыче на шельфе.
«Но более конкретно мы вам скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение», — добавил он.
В начале сентября Новак заявил, что в российском правительстве идут обсуждения льгот по НДПИ и налогу на прибыль для привлечения инвестиций в Арктику.