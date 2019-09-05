В Правительстве обсуждают льготы для привлечения инвестиций в Арктику

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в российском правительстве идут обсуждения льгот по НДПИ и налогу на прибыль для привлечения инвестиций в Арктику.

Он рассказал о подготовке совместно с министерством по делам Дальнего Востока, Минприроды и Минэнерго комплекса мер, который «тоже обсуждается в правительстве — это льготы, в том числе, по НДПИ, льготы по налогу на прибыль, — которые должны дать возможность привлечь инвестиции в арктическую зону».

«Мы видим огромный потенциал, особенно касающийся севера Красноярского края, Таймырского региона, здесь мы можем говорить о таких цифрах, как добыча от 50 до 80 млн тонн (нефти. — RT), загрузка Северного морского пути, конечно, также привлечение новых технологий в этот регион», — цитирует РИА Новости Новака.

Ранее Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики.

Также Минприроды России завершило дополнительные исследования для расширения российских границ в Арктике.

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