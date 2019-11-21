Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Снижение составит от 0,3 до 0,6 п. п.
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, а на вторичном рынке — от 8,5%.

Отмечается, что уменьшение показателя на приобретение готового жилья составит 0,3 п. п. В случае со строящимся жильём для большинства регионов это 0,4 п. п., для шести — 0,6 п. п.

25 октября Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%.

Ранее сообщалось о планах Сбербанка снизить ставку для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов.

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