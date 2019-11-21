Аналитик оценил заявление сенатора США по «Северному потоку — 2»

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Действительно американские сенаторы, в том числе республиканцы, конечно, лоббируют свои экономические сектора, в частности республиканцы лоббируют ВПК и экспорт. Собственно, то, что как раз предполагается», — пояснил эксперт.

Бышок отметил, что если говорить о формулировке, которую употребляет Тед Круз, о том, что Россия якобы будет использовать миллиарды долларов на «агрессию», то это достаточно популярная в последние годы история.

«Тед Круз должен был это сказать, потому что для американской политики это характерно: когда вы говорите исключительно про экономические выгоды во внешней политике, это считается не очень корректным, необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие», — заключил аналитик.

Ранее Круз заявил о возможных санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, в случае завершения строительства газопровода Россия сможет получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии».